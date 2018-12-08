Удаления и драки: "Крылья Советов" обыграли "Ростов"

Встреча завершилась со счетом 1:0

В 17-м туре РПЛ "Крылья Советов" играли против "Ростова". На 11-й минуте встречи Антон Паул Виорел реализовал пенальти и вывел "Крылья" вперед.

Во втором тайме обстановка на поле накалилась. В результате грубых нарушений и драки у "Ростова" удалили двоих игроков, а также главного тренера Валерия Карпина. При этом у самарцев также выгнали одного футболиста.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Крыльев Советов".