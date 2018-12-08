Удаления и драки: "Крылья Советов" обыграли "Ростов"

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В 17-м туре РПЛ "Крылья Советов" играли против "Ростова". На 11-й минуте встречи Антон Паул Виорел реализовал пенальти и вывел "Крылья" вперед.
Во втором тайме обстановка на поле накалилась. В результате грубых нарушений и драки у "Ростова" удалили двоих игроков, а также главного тренера Валерия Карпина. При этом у самарцев также выгнали одного футболиста.
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Крыльев Советов".
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