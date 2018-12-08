"ЦСКА" обыграл "Енисей"

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Московский "ЦСКА" в 17-м туре РПЛ обыграл "Енисей" из Красноярска. На 4 минуте счет открыл защитник армейцев Георгий Щенников, через 10 минут Влашич удвоил преимущество красно-синих.
Во втором тайме футболисты "Енисея" смогли забить один мяч. На 62-й минуте Кичин мог сравнять счет, однако он не реализовал пенальти.
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