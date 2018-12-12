"Тупые дети": олимпийская чемпионка высказалась о тренерской работе

Произнесенные слова дорого обойдутся спортсменке

Звезда российского фехтования Яна Егорян выступила с неожиданным заявлением.

Отвечая на вопрос о тренерской работе, Егорян призналась, что не представляет себя детским тренером. "Я безумно люблю детей... Но, как бы ужасно это ни звучало, дети – они тупые. В хорошем смысле этого слова", – заявила Яна в программе Алексея Ягудина "Тает лед".

Спортсменка объяснила, что детям нужно каждый день в течение 10 лет объяснять одно и тоже и что она на это просто не способна. Она призналась, что просто сойдет с ума, потому что на детей орать не сумеет. При этом 24-летняя Егорян не исключает, что смогла бы работать со взрослыми спортсменами.

Яна Егорян выиграла 2 золотые медали Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Она – пятикратная чемпионка Европы и чемпионка мира.

