Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Тупые дети": олимпийская чемпионка высказалась о тренерской работе

Яна Егорян. Фото: www.globallookpress.cominstagram.com/egorianiana
Произнесенные слова дорого обойдутся спортсменке

Звезда российского фехтования Яна Егорян выступила с неожиданным заявлением.

Отвечая на вопрос о тренерской работе, Егорян призналась, что не представляет себя детским тренером. "Я безумно люблю детей... Но, как бы ужасно это ни звучало, дети – они тупые. В хорошем смысле этого слова", – заявила Яна в программе Алексея Ягудина "Тает лед". 

Спортсменка объяснила, что детям нужно каждый день в течение 10 лет объяснять одно и тоже и что она на это просто не способна. Она призналась, что просто сойдет с ума, потому что на детей орать не сумеет. При этом 24-летняя Егорян не исключает, что смогла бы работать со взрослыми спортсменами.

Яна Егорян выиграла 2 золотые медали Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Она – пятикратная чемпионка Европы и чемпионка мира.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украинский генерал вызвался убить Путина

С экрана телевизора доброволец объяснил, почему ему за это ничего не будет

Раскрыт план США по остановке "Северного потока – 2"

Вариантов, как насолить России, множество

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей