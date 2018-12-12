Российская фигуристка слегла перед чемпионатом

Елизавету Туктамышеву срочно госпитализировали

Спортсменка в нынешнем сезоне показывала удивительные результаты на различных турнирах. Однако девушка лишилась шанса побороться за еще одну медаль. Туктамышева заболела за неделю до чемпионата России и, соответственно, перестала тренироваться в самый неподходящий момент.

Фигуристка пожаловалась подписчикам в своей истории в Instagram, что у нее температура 38,5°С. Расстроенная Елизавета с долей сарказма отметила, что подготовка к ЧР "идет полным ходом".

"Ушной градусник показывает на 2-3 десятых больше, но это не сильно спасает", – посетовала Туктамышева. Фанаты желают спортсменке поскорее поправиться в комментариях к ее последним постам в соцсети.

Как сообщил тренер фигуристки Алексей Мишин агентству ТАСС, у девушки воспаление легких и на чемпионат России она не попадет. По его словам, Туктамышеву экстренно госпитализировали на две недели.

Фигуристка подтвердила информацию о том, что не выступит на турнире, добавив, что ей жаль и она не знает, как "это произошло".



Елизавета стала третьей в финале Гран-при 2018 года. На этапе в Канаде, в котором она победила, Туктамышева произвела настоящий фурор, оголившись во время выступления. Фигуристка является чемпионкой мира 2015 года.

ЧР пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря.