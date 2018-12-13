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Назван лучший футболист года в России

По решению РФС награда досталась одному из главных творцов успеха национальной сборной на ЧМ-2018

Нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу признали самым выдающимся спортсменом 2018-го. Форвард набрал 275 баллов в исследовании Российского футбольного союза и ИД "Спорт Экспресс".

Дзюба обошел вратаря московского ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева, который стал вторым (168 баллов). Третье место досталось защитнику национальной команды Марио Фернандесу (138 баллов).

Как сообщается на сайте РФС, лучших футболистов определяли 48 членов жюри, среди которых были тренеры, топ-менеджеры, болельщики и журналисты. Подобная награда вручается третий год подряд. 

Полина ИВАНОВА
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