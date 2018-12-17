Российские атлеты отказываются возвращать олимпийские медали

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Россиян, которых дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, обязывают отдать медали за Олимпийские игры 2008, 2012 и 2014 годов. Соответствующее распоряжение спортсменам отправила Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). Однако многие не спешат исполнять приказ.
Международный олимпийский комитет потребовал от ОКР вернуть награды до 24 декабря 2018-го. Выполнить это должны не только те атлеты, которых уличили в употреблении допинга. Спортсмены с чистыми допинг-пробами, которые выступали вместе с нарушителями, например, в бобслей-четверке, также должны подчиниться решению МОК.
Пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева рассказала агентству ТАСС, что россиянам сообщили о необходимости отдать награды.
"Кто-то из атлетов заявил, что не собирается этого делать, кто-то потерял награду или взял паузу на раздумья, а некоторые просто не отвечают на наши обращения", – призналась Юхарева.
Свои медали еще в 2016 и 2017 гг. вернули Анна Чичерова, Александра Федорива-Шпаер, Наталья Антюх и Антон Кокорин.
Легкоатлеты Мария Савинова, Татьяна Лысенко (Белобородова), Анастасия Капачинская, Мария Абакумова, Татьяна Лебедева и другие пока не торопятся исполнить приказ МОК.
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