Главный тренер "Манчестер Юнайтед" покинул свой пост

Жозе Моуриньо проработал в этой должности больше двух с половиной лет

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" уволил своего скандального тренера. Временного менеджера, который позаботится о том, чтобы команда достойно завершила текущий сезон, назначат в ближайшие дни.

Руководство клуба заявило на официальном сайте, что объявит личность того, кто займет место Жозе Моуриньо на постоянной основе, позже.