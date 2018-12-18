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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" покинул свой пост

Жозе Моуриньо проработал в этой должности больше двух с половиной лет

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" уволил своего скандального тренера. Временного менеджера, который позаботится о том, чтобы команда достойно завершила текущий сезон, назначат в ближайшие дни.

Руководство клуба заявило на официальном сайте, что объявит личность того, кто займет место Жозе Моуриньо на постоянной основе, позже. 

Полина ИВАНОВА
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