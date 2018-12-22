По его мнению, спортсменка уже не сможет подняться на пьедестал

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер считает, что спортсменка не готова вновь стать чемпионкой и ей нужно быть терпеливее.

"Я не могу сказать, что смогу вновь сделать Медведеву чемпионкой, но мы стараемся, чтобы она продолжала любить фигурное катание и вносила вклад в этот вид спорта. Нужно быть терпеливыми. Женя хочет доказать всем, что сделала правильный выбор, переехав в Канаду", – цитирует Орсера РЕН ТВ.

Он подчеркнул, что спортсменке после провальной Олимпиады нужен был индивидуальный подход, однако у Тутберидзе было слишком много подопечных.

Напомним, что Евгения Медведева заняла 4 место на этапе Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.