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Тренер Медведевой признался в неспособности сделать ее чемпионкой

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
По его мнению, спортсменка уже не сможет подняться на пьедестал

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер считает, что спортсменка не готова вновь стать чемпионкой и ей нужно быть терпеливее.

"Я не могу сказать, что смогу вновь сделать Медведеву чемпионкой, но мы стараемся, чтобы она продолжала любить фигурное катание и вносила вклад в этот вид спорта. Нужно быть терпеливыми. Женя хочет доказать всем, что сделала правильный выбор, переехав в Канаду", – цитирует Орсера РЕН ТВ.

Он подчеркнул, что спортсменке после провальной Олимпиады нужен был индивидуальный подход, однако у Тутберидзе было слишком много подопечных.

Напомним, что Евгения Медведева заняла 4 место на этапе Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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