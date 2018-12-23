Медведева на соревнования не поедет

Занявшая седьмое место на чемпионате России Евгения Медведева в состав национальной команды не вошла. Шанса выступить на грядущих соревнованиях лишилась и Елизавета Туктамышева, которая заболела воспалением легких накануне российского первенства.

Алина Загитова, которая допустила в Саранске два досадных падения, все же будет представлять нашу страну. Состав сборной утвердила Федерация фигурного катания на коньках России – об этом сообщается на официальном сайте. Компанию Загитовой в одиночном катании составят Станислава Константинова и Софья Самодурова.

При этом участие в чемпионате Европы не примут призерки прошедших в России соревнований: Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. На турнир их не допустят из-за возраста – участницам должно исполниться 15 лет до 1 июля. 15-й день рождения Косторной был уже 24 августа, а Трусовой и Щербаковой – по 14 лет.