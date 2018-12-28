"Локомотив" лишился гендиректора

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Илья Геркус сообщил о том, что оставляет свою должность. Предприниматель заявил, что достиг своей цели – вернул "Локомотив" в лидеры российского футбола.
Послание экс-гендиректора клуба опубликовало издание "Спорт-Экспресс". Геркус отметил, что останется работать в футболе и спорте в целом.
Как напоминает агентство НСН, до того как прийти в "Локомотив", предприниматель был советником президента лиги Сергея Прядкина, а также работал в питерском "Зените".
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