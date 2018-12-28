Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Локомотив" лишился гендиректора

Спортивный менеджер проработал на этом посту два с половиной года

Илья Геркус сообщил о том, что оставляет свою должность. Предприниматель заявил, что достиг своей цели – вернул "Локомотив" в лидеры российского футбола.

Послание экс-гендиректора клуба опубликовало издание "Спорт-Экспресс". Геркус отметил, что останется работать в футболе и спорте в целом.

Как напоминает агентство НСН, до того как прийти в "Локомотив", предприниматель был советником президента лиги Сергея Прядкина, а также работал в питерском "Зените". 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россия и Британия пошли навстречу друг другу после отравления Скрипалей

Отношения двух стран сдвинулись с мертвой точки

Трампу объявят импичмент

Судьба американского президента висит на волоске

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей