"Локомотив" лишился гендиректора

Спортивный менеджер проработал на этом посту два с половиной года

Илья Геркус сообщил о том, что оставляет свою должность. Предприниматель заявил, что достиг своей цели – вернул "Локомотив" в лидеры российского футбола.

Послание экс-гендиректора клуба опубликовало издание "Спорт-Экспресс". Геркус отметил, что останется работать в футболе и спорте в целом.

Как напоминает агентство НСН, до того как прийти в "Локомотив", предприниматель был советником президента лиги Сергея Прядкина, а также работал в питерском "Зените".