Россияне разбили на льду чехов

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На молодежном чемпионате мира по хоккею российская сборная выиграла у чешской команды со счетом 2:1.
На 18-й минуте первого периода гол забил Артем Галимов, на 16-й минуте второго тайма Николай Коваленко, сообщает РИА ФАН.
В первой игре турнира россияне всухую обыграли датчан – 4:0.
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