Россияне разбили на льду чехов

Шайбы были заброшены при численном превосходстве противника

На молодежном чемпионате мира по хоккею российская сборная выиграла у чешской команды со счетом 2:1.

На 18-й минуте первого периода гол забил Артем Галимов, на 16-й минуте второго тайма Николай Коваленко, сообщает РИА ФАН.

В первой игре турнира россияне всухую обыграли датчан – 4:0.

