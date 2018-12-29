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Россияне разбили на льду чехов

Шайбы были заброшены при численном превосходстве противника

На молодежном чемпионате мира по хоккею российская сборная выиграла у чешской команды со счетом 2:1.

На 18-й минуте первого периода гол забил Артем Галимов, на 16-й минуте второго тайма Николай Коваленко, сообщает РИА ФАН.

В первой игре турнира россияне всухую обыграли датчан – 4:0. 

Валентина МАЙОРОВА
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