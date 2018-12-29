Назван состав команды россиян на Кубок мира по биатлону

На январские этапы отправятся 6 спортсменов

Нормативы на "Ижевской винтовке", что являлось критерием отбора, выполнили Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Максим Цветков и Семен Сучилов. Дмитрий Малышко будет представлять страну на январских этапах Кубка мира по решению тренерского штаба, говорится на сайте Союза биатлонистов России.

"По окончании соревнований на "Ижевской винтовке" определился состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира. В него вошли спортсмены, выполнившие критерии отбора на этапах Кубка мира, на "Ижевской винтовке" и один спортсмен по тренерскому решению, согласно условиям отбора", – сказано в сообщении.

Там же отмечается, что "состав сборной на январские этапы Кубка IBU будет объявлен завтра", 30 декабря.