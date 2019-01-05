Сборная России по хоккею завершила борьбу за золото на ЧМ

Команда поборется за третье место со швейцарцами

Молодежная сборная России в полуфинальном матче проиграла США со счетом 1:2.

Россияне много бросали по воротам и владели преимуществом, однако вратарь соперников не позволял забить шайбу. В итоге американцы сумели дважды забить и вышли в финал, где сыграют с Финляндией.

Сборная России в матче за 3-е место встретится со Швейцарией.