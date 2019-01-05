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Шипулин сменит вид спорта

Антон Шипулин. Фото: www.globallookpress.com
Однако спортсмен не расстанется с лыжами

Антон Шипулин завершил свою спортивную карьеру в биатлоне, однако его тренер Андрей Крючков утверждает, что он теперь будет участвовать в лыжных марафонах.

По его словам, он продолжит готовить атлета к стартам, но это будут лишь региональные соревнования.

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"Я надеюсь, что Антон не откажется от марафонов. Если будет бегать, то как его личный тренер я бы хотел продолжить с ним работу – готовить его пусть и не к таким глобальным стартам, как чемпионат мира и Олимпийские игры, а к региональным соревнованиям", – цитирует Крючкова ТАСС.

При этом ранее Шипулин говорил, что намерен выступать в соревнованиях по лыжам, таким как "Европа – Азия" и Югорский марафон.

Напомним, что россиянин заявил о завершении спортивной карьеры 25 декабря. Причинами такого решения стали допинговый скандал и отстранение от Олимпиады в Пхенчхане.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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