Российскую саночницу срочно госпитализировали

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Российскую саночницу Демченко госпитализировали после падения на этапе Кубка мира в Германии.
Отмечается, что спортсменка во время прохождения трассы перевернулась и дважды ударилась головой, передает ТАСС. О ее состоянии пока ничего неизвестно.
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