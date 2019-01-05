Российскую саночницу срочно госпитализировали

Она перевернулась и ударилась головой на соревнованиях

Российскую саночницу Демченко госпитализировали после падения на этапе Кубка мира в Германии.

Отмечается, что спортсменка во время прохождения трассы перевернулась и дважды ударилась головой, передает ТАСС. О ее состоянии пока ничего неизвестно.