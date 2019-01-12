На "Дакаре" случился скандал с россиянами

Грузовик врезался в зрителей

На ралли-марафоне "Дакар-2019" произошел скандал. Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова случайно наехал на зрителей.

При этом спортсмены не стали останавливаться для оказания помощи и продолжили заезд. В результате происшествия мужчина получил перелом бедренной кости. Его доставили в больницу.

Организаторы "Дакара" исключили "КамАЗ-мастер" из гоночного протокола в зачете грузовиков. В пресс-службе команды отметили, что пилот не увидел пострадавшего.

"Зрители стали убегать с траектории движущегося грузовика, но один из них споткнулся в мягком песке и ногой попал под заднее колесо машины. Пилот не видел этого момента и о случившемся узнал только по приезде на бивуак", – передает ТАСС.

Руководитель "КамАЗ-мастер" Владимир Чагин удивился такому решению судей, но подчеркнул, что опротестовать его нельзя.

Экипаж Каргинова занимал 3-е место в общем зачете грузовиков.