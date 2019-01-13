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Назло Родченкову: Россия взяла мировое золото в мужском и женском биатлоне

Впервые за 12 лет наши спортсмены снова лучше

Российские биатлонисты и биатлонистки завоевали первые места в эстафете на Кубке мира, который проходит в немецком городе Оберхоф.

Сперва медали высшей пробы выиграли женщины – Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова. Последний раз первое место наша женская команда занимала в 2012 году.

Золото мужской команды обеспечили стараниями Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова. До этого россияне выигрывали соревнование в 2017 году в австрийском Хохфильцене.

Как отмечает Sports.ru, Россия выигрывала одновременно две эстафеты в сезоне 2006/2007. 



Артем ВЕСЕЛЫЙ
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