Назло Родченкову: Россия взяла мировое золото в мужском и женском биатлоне

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Российские биатлонисты и биатлонистки завоевали первые места в эстафете на Кубке мира, который проходит в немецком городе Оберхоф.
Сперва медали высшей пробы выиграли женщины – Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова. Последний раз первое место наша женская команда занимала в 2012 году.
Золото мужской команды обеспечили стараниями Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова. До этого россияне выигрывали соревнование в 2017 году в австрийском Хохфильцене.
Как отмечает Sports.ru, Россия выигрывала одновременно две эстафеты в сезоне 2006/2007.
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