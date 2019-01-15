Российский футболист перейдет в клуб Англии

Он попробует свои силы во второй лиге страны

Вратарь петербургского "Зенита" Юрий Лодыгин продолжит свою карьеру в Великобритании. Футболист будет защищать цвета клуба, выступающего во второй по силе лиге. Об этом рассказал спортивный комментатор Геннадий Орлов.

"По моим данным, Юрий Лодыгин решил попробовать свои силы в Англии. Правда, это чемпионшип. Пока об этом еще не сообщают. Пожелаем Юрию успехов", – цитирует его Sport24.

Отмечается, что Лодыгин не полетел вместе с "Зенитом" на первый тренировочный сбор, напоминает "Свободная пресса".