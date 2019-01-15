Российский футболист перейдет в клуб Англии

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Вратарь петербургского "Зенита" Юрий Лодыгин продолжит свою карьеру в Великобритании. Футболист будет защищать цвета клуба, выступающего во второй по силе лиге. Об этом рассказал спортивный комментатор Геннадий Орлов.
"По моим данным, Юрий Лодыгин решил попробовать свои силы в Англии. Правда, это чемпионшип. Пока об этом еще не сообщают. Пожелаем Юрию успехов", – цитирует его Sport24.
Отмечается, что Лодыгин не полетел вместе с "Зенитом" на первый тренировочный сбор, напоминает "Свободная пресса".
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