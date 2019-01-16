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"Спартак" лишился вратаря до лета

У игрока серьезная травма плеча

Московский "Спартак" до конца сезона остался без вратаря Сергея Реброва. Главный тренер Олег Кононов рассказал, что голкипер получил серьезную травму плеча.

"Думаю, к сборам он будет готов. В этом сезоне он, вероятнее всего, уже не сыграет. Сейчас ему предстоит обследование, по итогам которого будет ясно, потребуется ли хирургическое вмешательство, или же лечение будет терапевтическим", – цитирует его Sport24.

В нынешнем сезоне Ребров принял участие лишь в четырех матчах чемпионата России, напоминает "Свободная пресса".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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