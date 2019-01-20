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Шарапова проиграла на Australian Open

Мария Шарапова. Фото: www.globallookpress.com
Россиянка не смогла выйти в 1/4 финала

Мария Шарапова, после дисквалификации, никак не может набрать форму. На главном турнире января Australian Open теннисистка не сумела пробиться в 1/4 финала.

Шарапова в трех сетах проиграла австралийке Эшли Барти со счетом 6:4, 1:6, 4:6. При этом россиянка допустила 51 невынужденную ошибку. Мария на турнире сумела обыграть Каролин Возняцки, Ребекку Петерсон и Хэрриет Дарт.

Напомним, что Шарапова выигрывала Australian Open в последний раз в 2008 году.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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