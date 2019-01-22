Криштиану Роналду получил срок

Суд Мадрида приговорил футболиста за неуплату налогов

Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" получил 23 месяца заключения условно и штраф в размере более чем $19 млн, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Следствию удалось доказать, что знаменитый спортсмен нескольких лет подряд скрывал свои доходы от государства. Футболиста обвинили в уклонении от уплаты подоходного налога физических лиц с 2011 по 2014 год.