Понравилось: иностранцы потерялись в России после ЧМ-2018

Зарубежные болельщики находятся в нашей стране нелегально

Во время проведения чемпионата мира по футболу в Россию приехало множество иностранцев. И некоторым у нас настолько понравилось, что уезжать они не спешат. Однако это чревато проблемами с законом, ведь въехали они в период проведения мундиаля без виз, по паспорту болельщика.

По словам замначальника Главного управления МВД по вопросам миграции Андрея Краюшкина, более пяти тысяч иностранных фанатов находятся в России незаконно. Большинство из приехавших по паспорту болельщика оказались законопослушными и своевременно покинули страну, передает ТАСС.

Оставшихся же нелегалов стражи порядка намерены выпроводить из России до 30 марта текущего года. В конце 2018 г. пресс-центр МВД напоминал иностранцам, что до 31 декабря все граждане других государств, воспользовавшиеся правом безвизового въезда в Россию на период ЧМ-2018, должны покинуть нашу страну.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 г. прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мундиаля. Турнир проводился на 12 стадионах в 11 городах. Чемпионом стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию со счетом 4:2. Бронзовыми призерами стали бельгийцы.