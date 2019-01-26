"Это стыд и позор": российский фигурист взбесил Тарасову

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В Минске проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Российский спортсмен Максим Ковтун настолько неудачно выступил в произвольной программе, что взбесил заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову.
"Позор какой-то. Это называется "аут". Просто стыдно. У нас есть, кем менять. Сам себя поменял! Он должен бороться",
– приводит ее слова РИА "Новости".
По ее словам, фигурист словно бы в обмороке и не показал достойного результата.
"Может, мы бросим его поддерживать и он сам себя начнет? Я его не поддерживаю", – добавила Тарасова.
В итоге Максим Ковтун после выступлений 19 фигуристов показывал 9 результат.
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