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В Петербурге умерла олимпийская чемпионка

Спортсменка ушла из жизни в возрасте семидесяти одного года

В воскресенье, 27 января, в Санкт-Петербурге скоропостижно скончалась заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам, олимпийская чемпионка 1976 года Нина Балдычева.   

Об этом 28 января сообщил Петербургский городской Комитет по физической культуре и спорту.

Балдычева родилась 18 июля 1947 года в Псковской области, с 1962 г. жила в Ленинграде, выступала за ДСО "Труд". С 1967 по 1980 годы спортсменка входила в состав сборных команд Ленинграда и Советского Союза по лыжным гонкам.

Нина Балдачева – олимпийская чемпионка и бронзовый призер XII зимних Игр 1976 г. в Инсбруке, Австрия. Она также завоевала серебряную медаль XIII Олимпиады в американском Лейк-Плэсиде в 1980 году. Двукратная чемпионка мира в эстафете, многократный победитель и призер чемпионатов СССР. 

Валентина МАЙОРОВА
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