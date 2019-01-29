Знаменитый российский спортсмен завершил карьеру

Гроссмейстер Владимир Крамник сделал официальное заявление

Чемпион мира по шахматам объявил о завершении профессиональной деятельности. Такое решение 43-летний россиянин принял еще пару месяцев назад и собирался сказать об этом по окончании турнира.

По словам Крамника, сейчас он готов начать что-то новое, поскольку мотивация для игры в шахматы в последнее время была утеряна, передает НСН. Также гроссмейстер отметил, что жизнь профессионального шахматиста была для него большим путешествием.

"Я очень благодарен шахматам за все, что они мне дали",

– цитирует спортсмена пресс-служба голландского турнира Tata Steel Chess Tournament. Теперь Владимир Крамник намерен сконцентрироваться на проектах, которые развивал ранее, наибольшее внимание он собирается уделить шахматам для детей, поделился гроссмейстер.

Отметим, на соревнованиях, которые проходили с 12 по 27 января, россиянин разделил последнее, 14-е место с голландцем Йорденом ван Форестом. Напомним, Владимир Крамник является чемпионом мира по классическим шахматам с 2000 по 2006 год. Кроме того, он носит звание обладателя Кубка мира 2013 г. и 14-го чемпиона мира по шахматам.