"Не сможет говорить": Татьяну Тарасову увезли на операционный стол

О причинах госпитализации ничего не известно, но представители тренера заверили, что "все хорошо"

Заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову увезли в больницу на операцию. Об этом рассказали в ее ближайшем окружении.

Корреспонденты телеканала "ТВЦ" позвонили Тарасовой, чтобы взять интервью, однако трубку подняла ее представитель.

"Татьяна Анатольевна после операции, она не сможет говорить", – сказала она.

При этом о причинах госпитализации не сообщается, но журналистов заверили, что с известным тренером все хорошо.

Позже Татьяна Тарасова рассказала РИА "Новости", что операцию ей делали по замене хрусталика.

"Мне заменили хрусталик, все, по мнению врача, прошло замечательно, поэтому я уже дома. Такая же операция планируется на втором глазу", – добавила она.

Тренер подчеркнула, что уже в ближайшее время вернется к своей работе и полетит на чемпионат мира в Японию.