"Колхоз": организаторов турнира разнесли за падение Моуринью

Неловкого эпизода вполне можно было избежать

В понедельник, 4 февраля, СМИ сообщили, что в подмосковной Балашихе Жозе Моуринью – футбольный тренер, который делал символическое вбрасывание шайбы перед матчем между омским "Авангардом" и СКА, – поскользнулся и упал на лед.

Нападающий петербургской команды Николай Прохоркин жестко раскритиковал организаторов матча.

"У нас колхоз вот этот. Не могут даже ковер прилить водой… Заслуженный человек вот просто так позорится, падает… А если бы он… пробил себе череп?.. Человек первый раз на льду может быть стоит. Сами приглашаете, и никакой вообще организации", – сказал Прохоркин в эфире канала YouTube "Спорт-Экспресс".

Падение Моуринью вызвало настоящий ажиотаж в Сети и мгновенно стало мемом не только в России, но и во всем мире, хотя КХЛ удалила эти кадры из трансляции. Впрочем, прославленный тренер не в первый раз попадает в такую неловкую ситуацию. Так, в сентябре прошлого года португалец упал не на льду, а на стадионе "Уэмбли" в день матча Лиги наций между сборными Англии и Испании, напоминает телеканал "360".