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Тренера российской сборной срочно увезли в больницу

Фото: commons.wikimedia.org
У наставника проблемы с сердцем

Главного тренера гандбольной женской сборной России и "Кубани" Евгения Трефилова госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Отмечается, что у него появились проблемы с сердцем, однако о причинах ничего не говорится. Наставник пройдет глубокое медицинское обследование и на некоторое время останется на больничной койке под присмотром врачей.

При этом проблемы со здоровьем у Трефилова появились перед игрой "Кубани" с "Безансоном", но он отказался от госпитализации и руководил командой на протяжении всего матча.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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