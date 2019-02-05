Тренера российской сборной срочно увезли в больницу

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Главного тренера гандбольной женской сборной России и "Кубани" Евгения Трефилова госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Отмечается, что у него появились проблемы с сердцем, однако о причинах ничего не говорится. Наставник пройдет глубокое медицинское обследование и на некоторое время останется на больничной койке под присмотром врачей.
При этом проблемы со здоровьем у Трефилова появились перед игрой "Кубани" с "Безансоном", но он отказался от госпитализации и руководил командой на протяжении всего матча.
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