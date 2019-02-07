Мамаев выйдет на поле в феврале

Скандально известный футболист сыграет за "Бутырку"

В какой сейчас форме находятся "зенитовец" Александр Кокорин и "краснодарец" Павел Мамаев, неизвестно, ведь их давно не видели в игре. Речь, конечно же, идет о спортивной форме. У них появилась уникальная возможность продемонстрировать ее. Правда, первый еще сомневается из-за разболевшегося колена.

А вот второй уже дал согласие на игру за СИЗО "Бутырка", где они коротают свои дни за пьяный дебош. На 14 февраля, когда Запад отмечает День всех влюбленных, назначен матч между сотрудниками пенитенциарной системы, пояснил замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

"Мамаев дал письменное согласие. Сказал, что хочет сыграть и популяризировать спорт. У Мамаева несколько составов есть",

– рассказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Матч с участием футболиста-скандалиста будет записан на видео. Не исключено, что по телевизору покажут прямую трансляцию с поля, отмечает "ФедералПресс".