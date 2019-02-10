Российские хоккеисты обыграли чехов

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Сборная России по хоккею обыграла Чехию в рамках этапа Евротура. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Россиянин Андрей Кузьменко забил две шайбы, еще одну в ворота соперника отправил Александр Кадейкин за 6 минут до конца матча.
После трех игр Россия занимает второе место в группе, уступая лишь Чехии, которые досрочно победили на этом этапе.
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