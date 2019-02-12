Россиянам предложили поставить себя на место затравленного доносчика

Истинная причина предательства информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) неизвестна, полагают в российском ведомстве. Не только Григория Родченкова, но и супругов Юлии и Виталия Степановых, которые слили немало "грязи" о наших спортсменах за рубеж.

За российских перебежчиков вступился глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. По его мнению, прежде чем делать громкие заявления, надо встать на место обвиняемых.

"Говорят, что Родченков – предатель, Степановы – предатели. Да, Родченков возглавлял лабораторию и покинул страну. Но мы не знаем, из-за чего он оставил Россию",

– объяснил Ганус в студии программы "Познер" на Первом канале. По словам главы агентства, никто не вправе категорично осуждать ни Родченкова, ни Степановых.

"Очернение и дискредитация каких-либо лиц не может быть верным путем",

– подытожил собеседник.

Допинговый скандал разгорелся после расследования Ричарда Макларена, который воспользовался доносами экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Они получили огласку в июле и декабре 2016 г. и составили две части доклада, где подробно описывается якобы подмена "грязных" допинг-проб на "чистые". В документе говорится, что в "махинациях" замешаны представители тридцати с лишним видов спорта, которые выступали на зимних и летних Олимпийских играх между 2012 и 2014 годами.

В результате у РУСАДА почти на три года отняли официальный статус и право на полноценную работу. Это создало дополнительные проблемы российским спортсменам, которые были вынуждены выступать под нейтральным флагом.

Чета Степановых, состоящая из не сильно преуспевшей в спорте легкоатлетки из Курска и бывшего главного специалиста образовательного отдела РУСАДА, сдавали своих за деньги. Не исключено, что они по сей день находятся на содержании у МОК.

