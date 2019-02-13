Передумал: Виктор Ан вернется в Россию за победами на Играх-2022

Спортсмен поделился своими грандиозными планами

"Император шорт-трека", шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан продолжит выступать за сборную России и планирует принять участие в Олимпиаде-2022 в Пекине.

Спортсмен рассказал о своем решении в интервью южнокорейскому изданию "Кёнхян Синмун". Осенью прошлого года глава Федерации конькобежного спорта РФ Алексей Кравцов объявил, что Ан завершил карьеру.



Тридцатитрехлетний Ан рассказал, что собирается усиленно тренироваться, чтобы в августе 2019 г. принять участие в отборочном российском турнире.

"Моя страна – Россия, за Южную Корею я выступать не могу", – подчеркнул спортсмен.

Он добавил, что если не попадет в сборную, то станет работать в РФ тренером. Кроме того, Ан признался, что за аналогичную работу в Китае ему уже предложили очень высокую оплату, однако он отказался.

Виктор Ан выступал за сборную России с 2011 г., напоминает сайт "Комсомольская правда". В 2006 г. на Олимпиаде в Турине он взял 3 золотых медали в составе команды Южной Кореи, в 2014 г. в Сочи выиграл 3 золотых и одну бронзовую награду.