Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Передумал: Виктор Ан вернется в Россию за победами на Играх-2022

Виктор Ан. Фото: commons.wikimedia.org
Спортсмен поделился своими грандиозными планами

"Император шорт-трека", шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан продолжит выступать за сборную России и планирует принять участие в Олимпиаде-2022 в Пекине.

Спортсмен рассказал о своем решении в интервью южнокорейскому изданию "Кёнхян Синмун". Осенью прошлого года глава Федерации конькобежного спорта РФ Алексей Кравцов объявил, что Ан завершил карьеру.

Тридцатитрехлетний Ан рассказал, что собирается усиленно тренироваться, чтобы в августе 2019 г. принять участие в отборочном российском турнире.

"Моя страна – Россия, за Южную Корею я выступать не могу", – подчеркнул спортсмен.

Виктор Ан. Фото: commons.wikimedia.org

Он добавил, что если не попадет в сборную, то станет работать в РФ тренером. Кроме того, Ан признался, что за аналогичную работу в Китае ему уже предложили очень высокую оплату, однако он отказался.

Виктор Ан выступал за сборную России с 2011 г., напоминает сайт "Комсомольская правда". В 2006 г. на Олимпиаде в Турине он взял 3 золотых медали в составе команды Южной Кореи, в 2014 г. в Сочи выиграл 3 золотых и одну бронзовую награду.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

ОБСЕ раскрыла наглую ложь Киева о российских военных

В организации удивились фантазиям Украины о бегающих с автоматами солдатах из России

Не терпится: Лукашенко рванул на встречу с Путиным

Пока батька торопится в Сочи, хозяин Кремля находится в рабочей поездке в Татарстане

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей