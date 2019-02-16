Удар ниже пояса: бой Харитонова и Митриона остановили

Российского спортсмена унесли из октагона на носилках

Поединок признали несостоявшимся после запрещенного приема американца.

Во время боя в тяжелой весовой категории, который в рамках турнира Bellator 215 проходил накануне в США, боец Мэтт Митрион ударил Сергея Харитонова ногой в пах. Это произошло уже через 15 секунд после начала сражения.

Российский боец смешанных единоборств (ММА) скорчился от боли на полу октагона. 38-летнему Харитонову понадобилась помощь медиков, передает "Спорт-экспресс". Судья отметил, что это была случайность – американец не намеревался применять запрещенный прием.

После боя Митрион извинился перед россиянином и его болельщиками.

"Чувствую себя ужасно, приношу извинения Сергею и всем фанатам",

– рассказал он журналистам.