Нибиру
- Боль и агрессия: Нибиру уничтожит Землю изощренным способом
- За сутки до атаки: звезда Первого канала столкнулась с Нибиру на отдыхе
- Жуткий холод и страх: страшные облака Нибиру окутали Землю
Поединок признали несостоявшимся после запрещенного приема американца.
Во время боя в тяжелой весовой категории, который в рамках турнира Bellator 215 проходил накануне в США, боец Мэтт Митрион ударил Сергея Харитонова ногой в пах. Это произошло уже через 15 секунд после начала сражения.
Российский боец смешанных единоборств (ММА) скорчился от боли на полу октагона. 38-летнему Харитонову понадобилась помощь медиков, передает "Спорт-экспресс". Судья отметил, что это была случайность – американец не намеревался применять запрещенный прием.
🥜#Bellator215 pic.twitter.com/nZRwPgIzdw— Bellator MMA (@BellatorMMA) 16 февраля 2019 г.
После боя Митрион извинился перед россиянином и его болельщиками.
"Чувствую себя ужасно, приношу извинения Сергею и всем фанатам",
– рассказал он журналистам.
Жителям Незалежной предложили оценить достижения Порошенко
США поведут Молдавию по пути Украины и Грузии