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"Просто опоздал": российский биатлонист опозорился в США

Евгений Гараничев. Фото: www.globallookpress.com
Спортсмен исчез перед важным стартом

Российский биатлонист Евгений Гараничев в гонке преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США) должен был стартовать 15-ым. Болельщики надеялись, что спортсмен сумеет побороться за медали, однако он просто не вышел на старт.

За несколько минут до начала гонки тренера стали искать внезапно исчезнувшего Гараничева, однако это ни к чему не привело. Тренер резервной мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров раскритиковал поведение спортсмена и подчеркнул, что это нарушение трудовой дисциплины.

Сам Евгений, спустя некоторое время, объявился в Instagram, где объяснил причину своего невыхода на гонку.

"Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт .. Извините!!! 😔😔😔",

написал он.

Какие санкции последуют в отношении Гараничева неизвестно.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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