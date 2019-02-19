"Русский Месси" ушел из Спартака

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Московский "Спартак" расторг контракт с Денисом Давыдовым, которого владелец клуба Леонид Федун называл русским Месси.
Отмечается, что игрок, скорее всего, продолжит карьеру в "Нижнем Новгороде".
Давыдов является воспитанником "Спартака" и находился в структуре с 2010 года. Однако ему так и не удалось пробиться в основу клуба. За первую команду он провел лишь 33 матча, напоминает "Свободная пресса".
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