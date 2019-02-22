"Повзрослела лет на десять": Медведева обошла соперниц на Кубке России

Досадное падение не помешало звезде фигурного катания выиграть золото

Евгения Медведева опередила в борьбе за место в сборной России Елизавету Туктамышеву, победив в финале соревнований, проходящих в Великом Новгороде.

Двукратная чемпионка мира набрала больше очков, чем все ее соперницы – 222.90 балла, несмотря на то, что в произвольной программе упала в каскаде тройной сальхов+тройной риттбергер. Второе место досталось Елизавете Туктамышевой – она отстала от Медведевой всего на 1,79 балла. Третьей стала Виктория Васильева.

По сообщению "Спорт-Экспресс", поклонницы Евгении Медведевой провели флэшмоб: раздавали мягкие игрушки в виде звезд в новгородском Ледовом дворце. Ранее фанаты фигуристки забросали лед розами.

Сама спортсменка призналась, что сильно изменилась за последнее время.

"Стремление доказать, как я классно поработала, мысли "вот, сейчас я выиграю один этап Гран-при, потом второй" мешали мне весь сезон. У бога на нас свои планы. И я рада всем этим поражениям, что были у меня в этом сезоне. Я сильно изменилась как человек за это время, повзрослела лет на десять",

– цитирует Медведеву ТАСС.



Чемпионат мира пройдет в Японии в марте, напоминает сайт "Комсомольская правда". В состав сборной уже вошли Алина Загитова и Софья Самодурова. Окончательный состав сборной России будет объявлен 25-26 февраля.