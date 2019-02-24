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Российская биатлонистка завоевала золото на ЧЕ

Спортсменка опередила соперников на 37 секунд

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт заняла первое место в гонке преследования на чемпионате Европы в Белоруссии.

Вторую ступень пьедестала заняла белоруска Ирина Кривко. Она отстала от Екатерины на 37 секунд. Третьей стала немка Надин Хорхлер.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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