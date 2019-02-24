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Медведева раскрыла правду о проигрыше на Играх-2018

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Спортсменке помешала травма

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о причинах поражения на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

По ее словам, отлично выступить ей помешала травма ноги.

"Конечно, помешала, к чему лукавить. Не отпускала",

цитирует Медведеву сайт Олимпийского комитета России.

Спортсменка также рассказала о психологической подготовке перед выступлениями. Евгения отметила, что если перед соперницей сделать несколько удачных прыжков, то это сильно влияет на ее состояние.

На Играх-2018 Медведева завоевала две серебряных медали – в одиночном катании и командных соревнованиях.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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