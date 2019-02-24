Медведева раскрыла правду о проигрыше на Играх-2018

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Фигуристка Евгения Медведева рассказала о причинах поражения на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.
По ее словам, отлично выступить ей помешала травма ноги.
"Конечно, помешала, к чему лукавить. Не отпускала",
– цитирует Медведеву сайт Олимпийского комитета России.
Спортсменка также рассказала о психологической подготовке перед выступлениями. Евгения отметила, что если перед соперницей сделать несколько удачных прыжков, то это сильно влияет на ее состояние.
На Играх-2018 Медведева завоевала две серебряных медали – в одиночном катании и командных соревнованиях.
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