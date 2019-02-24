Российские лыжники завоевали серебро на ЧМ

Спортсмены проиграли лишь норвежцам

Сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в командном спринте на чемпионате мире в Австрии.

Спортсмены проиграли лишь норвежцам, которым удалось убежать от преследователей. На третью ступень пьедестала поднялись итальянцы.