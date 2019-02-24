Российские лыжники завоевали серебро на ЧМ

Нибиру
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Сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в командном спринте на чемпионате мире в Австрии.
Спортсмены проиграли лишь норвежцам, которым удалось убежать от преследователей. На третью ступень пьедестала поднялись итальянцы.
В Киеве вновь напомнили о том, что Москва оказалась главным экономическим партнером страны
На Украине беспокоятся за свою информационную безопасность