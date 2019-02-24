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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о том, что пережил после отказа участвовать на Олимпиаде 2014.
Спортсмен снялся с турнира за несколько дней до старта из-за сильных болей в спине, однако россияне раскритиковали Евгения за это решение.
"Через два дня мне пришлось сняться с соревнований. Было больно, когда меня осудили. Даже не больно, а противно и стыдно за людей из моей страны",
– цитирует Плющенко телеканал МАТЧ ТВ.
Фигурист отметил, что многие иностранцы поддержали его. Он признался, что эта история помогла ему стать сильнее. Евгений призвал людей уважать и любить не только за достижения.
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