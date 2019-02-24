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Плющенко набросился на россиян

Евгений Плющенко. Фото: www.globallookpress.com
Спортсмен раскритиковал жителей страны за озлобленность против себя

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о том, что пережил после отказа участвовать на Олимпиаде 2014.

Спортсмен снялся с турнира за несколько дней до старта из-за сильных болей в спине, однако россияне раскритиковали Евгения за это решение.

"Через два дня мне пришлось сняться с соревнований. Было больно, когда меня осудили. Даже не больно, а противно и стыдно за людей из моей страны",

цитирует Плющенко телеканал МАТЧ ТВ.

Фигурист отметил, что многие иностранцы поддержали его. Он признался, что эта история помогла ему стать сильнее. Евгений призвал людей уважать и любить не только за достижения.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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