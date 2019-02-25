Sport24: первые итоги и достижения

Спортивному медиа холдинга S8 Capital исполнился год

В феврале 2018 г. российские любители спорта получили большой подарок – новое спортивное издание. Это было особенно важно накануне Олимпийских игр в Пхёнчхане, где российские атлеты выступали под нейтральным флагом и крайне нуждались в поддержке болельщиков. И тем ответственнее была работа новой редакции.

Возглавил издание спортивный журналист Самвел Авакян. Он вспоминает, что состав редакции формировался в рекордные сроки.

"Команда собиралась в срочном режиме, но благодаря профессионализму и энтузиазму немногочисленного на тот момент коллектива во время Игр-2018 у Sport24 уже получился первый спецпроект и свой эксклюзивный контент", – рассказал Авакян.

На старте проекта в нем работали Артем Гаев, Леонид Волотко, Артем Калинин, Владимир Колос и Антон Матвеев. Но уже скоро в Sport24 влились репортеры, фотографы, редакторы, сотрудничавшие с "Чемпионатом", "Спорт-Экспрессом", "Матчем", "Евроспортом", ТАСС и другими СМИ. Многие из них уже имели имя в спортивной журналистской среде: Михаил Тяпков, Александр Занфиров, Александр Служаков, Александр Муйжнек, Александр Демидов, Галина Козлова, Максим Алланазаров, Ярослав Кулемин, Александр Мысякин, Марина Крылова, Ярослав Степанов, Алина Матинян, Данила Игнатов, Павел Гуревич, Марк Бессонов, Иван Славинский, Евгений Семенов, Константин Лесик, Дмитрий Ерыкалов.

Усилия активной команды не остались незамеченными. Уже в апреле 2018 г. Sport24 признали "самым читаемым медиа" из тематических в рейтинге "Медиатора", в сентябре 2018 г. издание стало вторым по цитируемости спортивным медиа по версии "Медиалогии".

О востребованности издания свидетельствуют и данные статистики: если в феврале 2018 г. на сайте sport24.ru было зафиксировано 800 тыс. просмотров, то уже в июне, во время чемпионата мира по футболу, посещаемость достигла 150 тыс. в сутки.

Но главный рекорд посещаемости в первый год работы сайт установил 7 октября 2018 г., когда шел бой в рамках турнира UFC 229 между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. В этот день к Sport24 обратились более 1,5 миллионов уникальных пользователей.

Sport24 за первый год стал узнаваемым и популярным как среди болельщиков, так и профессиональных спортсменов, отметил главный тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов.

"Знаю, что многие болельщики и любители спорта активно посещают Sport24. Наряду с другими спортивными порталами я также практически ежедневно захожу на страницы сайта, где вижу немалоинтересного", – рассказал он.

По мнению Черчесова, популярность Sport24 объясняется тем, что у издания есть свой стиль подачи информации. "Надеюсь, что журналисты издания и в дальнейшем будут профессионально выполнять свою работу и радовать своих читателей оперативными новостями и яркими материалами", – подчеркнул тренер.

Набирающее популярность издание налаживает партнерские связи со спортивными федерациями и клубами. Так, Sport24 уже сотрудничает со "Спартаком", "Динамо", ЦСКА, "Ахматом" и другими командами.

В августе 2018 г. в рамках общей программы сотрудничества между активами холдинга S8 Capital и Федерацией регби России было подписано соглашение, в котором на Sport24 возлагается ответственность за популяризацию этого вида спорта в целом и в частности за поддержку сборной России по регби. В начале 2019-го Sport24 также стал информационным партнером Федерации бокса РФ.