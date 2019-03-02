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В Красноярске состоялось открытие зимней Универсиады-2019

Мероприятие впервые проводится в России

Президент России Владимир Путин открыл зимнюю Универсиаду-2019 в Красноярске.

"Добро пожаловать в Россию! Сегодня в Красноярск пришёл всемирный праздник студенческой дружбы. Уверен, что каждому из вас эти дни запомнятся на всю жизнь. Подарят только самые радостные, добрые впечатления", – сказал политик.

Всемирные студенческо-молодёжные спортивные соревнования пройдут с 2 по 12 марта 2019 года. При этом зимняя Универсиада никогда не проводилась в России.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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