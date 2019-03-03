Быстрее всех: россияне завоевывают медали на Универсиаде

В лыжной гонке на 10 км не нашлось никого лучше отечественных спортсменов

Российские атлеты заняли первые шесть месть на Универсиаде в Красноярске. Первым стал лыжник Иван Якимушкин, вторым – Антон Тимашов, третьим – Иван Кириллов.

С четвертого по шестое места в гонке на 10 км выиграли Илья Порошкин, Андрей Собакарев и Кирилл Киливнюк. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Впрочем, первое золото на турнире России принесла лыжница Алиса Жамбалова. В гонке на 5 километров она пришла первой. Серебро досталось Екатерине Смирновой, а бронза – Яне Кирпиченко, передает то же агентство.

Еще две медали завоевали сноубордисты. Кристина Пауль заняла первое место в сноуборд-кроссе, обойдя свою соперницу Александру Паршину, которая стала серебряным призером. Среди мужчин в этом соревновании победу одержал россиянин Даниил Дильман.