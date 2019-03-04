Половину медалей России на ЧМ по лыжным гонкам принесли спортсмены из Подмосковья

Прошедший турнир стал лучшим для нашей сборной за последние 18 лет

Российские лыжники на прошедшем чемпионате мира в Австрии сумели завоевать пять серебряных и три бронзовых награды. Среди призеров оказались гонщики из подмосковного Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. На их долю выпало четыре награды.



Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", Наталья Непряева выиграла две бронзы, а Александр Бессмертных – два серебра. Министр физкультуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что и Непряева, и Бессмертных впервые в своей карьере добились успеха в личных гонках.

"Надеюсь, они сохранят свой боевой настрой не только до следующего мирового первенства 2021 года, но и до Олимпиады-2022",

– добавил Терюшков.