Половину медалей России на ЧМ по лыжным гонкам принесли спортсмены из Подмосковья

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Российские лыжники на прошедшем чемпионате мира в Австрии
сумели завоевать пять серебряных и три бронзовых награды. Среди призеров
оказались гонщики из подмосковного Центра спортивной подготовки по олимпийским
видам спорта. На их долю выпало четыре награды.
Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", Наталья Непряева выиграла две бронзы, а Александр Бессмертных – два серебра. Министр физкультуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что и Непряева, и Бессмертных впервые в своей карьере добились успеха в личных гонках.
"Надеюсь, они сохранят свой боевой настрой не только до следующего мирового первенства 2021 года, но и до Олимпиады-2022",
– добавил Терюшков.
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