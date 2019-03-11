Чемпионку мира нашли мертвой

Спортсменка покончила с собой в возрасте 23 лет

Трехкратная чемпионка мира по велотреку Келли Кэтлин ушла из жизни 8 марта.

Ее отец Марк Кэтлин сообщил VeloNews, что причиной смерти Келли стал суицид. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро спортсменка завоевала серебряную медаль в женской командной гонке. Кэтлин была разносторонней личностью – она не только занималась спортом, но и изучала математику в Стэнфордском университете.

Келли была младшей из тройняшек, велотреком девушка начала заниматься в 17 лет и сразу же добилась выдающихся успехов. Кэтлин трижды подряд выигрывала золото на чемпионатах мира – в 2016, 2017 и 2018 году.