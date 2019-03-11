Чемпионку мира нашли мертвой

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Трехкратная чемпионка мира по велотреку Келли Кэтлин ушла из жизни 8 марта.
Ее отец Марк Кэтлин сообщил VeloNews, что причиной смерти Келли стал суицид. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро спортсменка завоевала серебряную медаль в женской командной гонке. Кэтлин была разносторонней личностью – она не только занималась спортом, но и изучала математику в Стэнфордском университете.
Келли была младшей из тройняшек, велотреком девушка начала заниматься в 17 лет и сразу же добилась выдающихся успехов. Кэтлин трижды подряд выигрывала золото на чемпионатах мира – в 2016, 2017 и 2018 году.
Kelly Catlin passes away at age 23 https://t.co/KDxqjm7EFf— VeloNews (@velonews) 10 марта 2019 г.
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