Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Чемпионку мира нашли мертвой

Келли Кэтлин. Фото: commons.wikimedia.org/Nicola (CC BY-SA 4.0)
Спортсменка покончила с собой в возрасте 23 лет

Трехкратная чемпионка мира по велотреку Келли Кэтлин ушла из жизни 8 марта.

Ее отец Марк Кэтлин сообщил VeloNews, что причиной смерти Келли стал суицид. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро спортсменка завоевала серебряную медаль в женской командной гонке. Кэтлин была разносторонней личностью – она не только занималась спортом, но и изучала математику в Стэнфордском университете.

Келли была младшей из тройняшек, велотреком девушка начала заниматься в 17 лет и сразу же добилась выдающихся успехов. Кэтлин трижды подряд выигрывала золото на чемпионатах мира – в 2016, 2017 и 2018 году.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

В деле о загадочном исчезновении малайзийского "Боинга" всплыло убийство

Дипломата, расследовавшего трагедию, "убрали"

Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей