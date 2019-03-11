Акинфеев установил новый рекорд

Голкипер надолго вошел в историю спорта

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев продолжает штамповать рекорды в российском футболе. В субботнем матче против казанского "Рубина" (3:0) он провел двухсотую подряд игру без замен в чемпионате страны.

Таким образом он обошел предыдущего рекордсмена Игоря Чугайнова, который сыграл 177 матчей подряд до конца.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напоминает, что Акинфееву принадлежит и антирекорд в Лиге чемпионов. Вратарь пропускал голы на протяжении 43 встреч.