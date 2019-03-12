Подмосковный волейбольный клуб поборется за чемпионство

Команда попытается завоевать главный трофей страны

Волейбольный клуб "Заречье-Одинцово" вышел в плей-офф женского чемпионата России. Отмечается, что после победного матча против "Минчаночки" они гарантировали себе выход с 7 места.

Главный тренер команды Вадим Панков отметил, что игра с белорусской командой была важна для всей страны, так как в скором времени волейболисты России сыграют в рамках группового этапа чемпионата Европы с Белоруссией.

"Мы прикидываем, как играют лучшие волейболистки Беларуси, не просто ведем статистику, а уже смотрим в будущее", – цитирует Панкова интернет-издание "Подмосковье сегодня".