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Убийц известного фигуриста отказались выпускать на свободу

Обвиненные проведут в тюрьме 18 лет

Алма-Атинский суд отклонил апелляцию Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова, которых признали виновными в убийстве Дениса Тена. Жанар Толыбаевой, которую посадили на 4 года за недонесение о преступлении, смягчили наказание.

Как стало известно агентству ТАСС, осужденная будет отбывать свой срок в учреждении уголовно-исполнительной системы не средней, а минимальной безопасности. Так как она совершила тяжкое преступление в первый раз. Более того, в начале марта Толыбаева родила ребенка.

Как напоминает телеканал "Мир24", Тен умер 19 июля 2018 года, получив ножевое ранение во время драки. Киясов и Кудайбергенов пытались украсть с машины фигуриста зеркала.

Полина ИВАНОВА
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