Российский биатлонист отказался выступать за страну в эстафете

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Евгений Гараничев отказался от участия в эстафете на чемпионате мира по биатлону, проходящем в Швеции.
Отмечается, что тренера пытались уговорить спортсмена выступать, однако он наотрез отказался. Вместо него на старт выйдет трехкратный призер Универсиады в Красноярске Никита Поршнев, передает РИА ФАН.
Позже комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что Гараничев боится подвести команду.
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