Российский биатлонист отказался выступать за страну в эстафете

Эксперты и болельщики удивились такому решению

Евгений Гараничев отказался от участия в эстафете на чемпионате мира по биатлону, проходящем в Швеции.

Отмечается, что тренера пытались уговорить спортсмена выступать, однако он наотрез отказался. Вместо него на старт выйдет трехкратный призер Универсиады в Красноярске Никита Поршнев, передает РИА ФАН.

Позже комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что Гараничев боится подвести команду.