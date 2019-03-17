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Студенты университета транспорта вдохновят "Локомотив" на победу над "Краснодаром"

Фото: www.globallookpress.com
Учащиеся подготовили акцию "РУТ за ЛОКО"

Действующему чемпиону России "Локомотиву" предстоит сыграть с "Краснодаром" 17 марта на стадионе "РЖД АРЕНА". Московский футбольный клуб поддержат 300 студентов Российского университета транспорта. О том, что молодые люди хотят воодушевить спортсменов на отличный результат матча, который пройдет в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги, сообщил проректор МИИТ Михаил Клёнов.

По его словам, учащиеся состоят в университетском фан-клубе "Локомотива". Они устроят настоящий сюрприз футболистам, который подготовили в рамках специально организованной акции "РУТ за ЛОКО". Билеты на матч, как рассказал Клёнов, болельщикам предоставил сам футбольный клуб.

В феврале на форуме "Транспортное образование и наука 2019" генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе и ректор Российского университета транспорта Александр Климов заключили соглашение. Согласно договоренностям, ребята, которые выпускаются из школы "Локомотива", смогут получить высшее образование в МИИТ.

Университет также рассмотрит идею создать отдельный факультет под названием "Управление футбольным клубом и академиями". При этом в рамках сотрудничества учащиеся смогут осуществить свою мечту и пройти производственную практику в подразделениях ФК "Локомотив".

Школа, носящая название известного клуба, с 1 сентября 2017-го обучает 98 учащихся с 5-го по 11-е классы. 

Полина ИВАНОВА
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